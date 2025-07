Homem é baleado e outro é morto dentro de clínica de trânsito na zona centro-sul de Manaus (AM) Delegado Daniel Vezani investiga o caso no qual um suspeito armado entrou na clínica e disparou contra as vítimas Balanço Geral Manaus|Do R7 24/07/2025 - 13h56 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h56 ) twitter

Tiroteio em clínica de trânsito, na zona centro-sul de Manaus (AM), resultou na morte de um homem e ferimentos em outro. O delegado Daniel Vezani investiga o caso, no qual um suspeito armado entrou na clínica e disparou contra as vítimas. A polícia busca entender a motivação do crime e se houve cúmplices. O veículo usado na fuga está sob investigação.