Homem é encontrado morto com sinais de tortura, em área movimentada do Distrito Industrial A polícia investiga o caso como possível execução ligada ao crime organizado Balanço Geral Manaus|Do R7 23/06/2025 - 13h25 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h25 )

Um corpo foi encontrado na zona leste de Manaus (AM), com sinais de tortura e tiros, em uma área movimentada e monitorada por câmeras. A polícia investiga o caso como possível execução ligada ao crime organizado. A vítima estava com pés e mãos amarrados, e o local do abandono, próximo a quartéis, sugere tática para confundir as investigações.