Homem é executado a tiros em plena luz do dia Crime aconteceu no Conjunto Nova Floresta, em Manaus (AM). A vítima foi encontrada com 7 perfurações por arma de fogo no tórax Balanço Geral Manaus|Do R7 29/01/2025 - 14h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h27 )

Um homem foi assassinado a tiros no Conjunto Nova Floresta, em Manaus (AM). O crime aconteceu em plena luz do dia, após um intenso tiroteio. A polícia foi acionada por moradores do local, que não reconheceram o homem executado. Após perícia realizada no corpo, foram identificadas 7 perfurações por arma de fogo, a maioria na região do tórax.

Próximo ao local do crime, um carro foi abandonado com marcas de tiros e vidros quebrados. A polícia suspeita que a vítima assassinada estava no veículo. Documentos de um homem identificado como Cristiano Nascimento de Sousa, de 30 anos, natural do Pará, foram encontrados no carro.

A investigação agora tenta descobrir se o automóvel tem relação com a execução e a motivação do crime.