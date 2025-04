Homem é executado com 7 tiros dentro de casa em Manaus (AM) Dois criminosos chegaram de moto, invadiram a casa e dispararam várias vezes contra a vítima, que estava deitada em uma rede Balanço Geral Manaus|Do R7 09/04/2025 - 11h23 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h23 ) twitter

Um crime com características de execução ocorreu em Manaus (AM). Um homem foi morto com 7 tiros dentro de sua residência enquanto estava deitado em uma rede.

Dois criminosos chegaram de moto, invadiram a casa e dispararam várias vezes contra a vítima, que estava deitada em uma rede e morreu no local.

A polícia investiga o caso, que apresenta indícios de crime planejado, mas ainda não descarta nenhuma hipótese.

O homem, que morava sozinho, tinha histórico de conflitos com vizinhos e problemas emocionais, o que pode ter motivado o crime.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e, até o momento, ninguém foi preso.