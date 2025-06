Homem é flagrado furtando ração de caminhão no centro de Manacapuru (AM) Ele agiu com naturalidade, conversando com um mototaxista e pedindo ajuda a outra pessoa Balanço Geral Manaus|Do R7 26/06/2025 - 16h34 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h34 ) twitter

Em Manacapuru (AM), um homem foi flagrado por câmeras de segurança furtando sacos de ração de um caminhão estacionado no centro da cidade. Ele agiu com naturalidade, conversando com um mototaxista e pedindo ajuda a outra pessoa. O furto só foi descoberto quando a carga foi dada como falta. A polícia busca identificar o ladrão, que fugiu de moto com a ração.