Homem é morto a pauladas após ser atacado por grupo que invadiu sua casa Ramon Costa tentou matar sua ex-companheira, Jéssica Martins, e a filha do casal de apenas 10 meses Balanço Geral Manaus|Do R7 03/07/2025 - 17h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 17h00 )

Ramon Costa foi brutalmente espancado até a morte por um grupo de homens em Manaus (AM), após tentar matar sua ex-companheira, Jéssica Martins, e a filha do casal de apenas 10 meses. O crime ocorreu no bairro Petrópolis, onde Ramon buscava abrigo. A polícia investiga o caso.