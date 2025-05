Homem é morto a tiros no bairro Cidade Nova A vítima, encontrada com duas armas e uma balaclava, levanta questões sobre suas intenções Balanço Geral Manaus|Do R7 15/05/2025 - 17h54 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi morto a tiros na Cidade Nova, zona norte de Manaus (AM). A vítima, encontrada com duas armas e uma balaclava, levanta questões sobre suas intenções. Segundo informações, o homem, possivelmente acompanhado de um comparsa, poderia estar planejando um crime quando foi atingido. A polícia investiga se as armas eram verdadeiras ou simulacros. O caso, que ocorreu próximo a uma escola, destaca a violência na região e está sob investigação da Polícia Civil. A comunidade local, temerosa de represálias, hesita em fornecer informações.