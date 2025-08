Homem é perseguido e assassinado a tiros perto de sua casa, na zona centro-sul de Manaus (AM) Sebastião de Abreu, de 30 anos, foi alvejado com cinco tiros, a maioria na cabeça, e a polícia investiga possível ligação com o tráfico de drogas Balanço Geral Manaus|Do R7 06/08/2025 - 14h08 (Atualizado em 06/08/2025 - 14h08 ) twitter

No bairro Flores, zona centro-sul de Manaus (AM), um homem foi assassinado após ser perseguido por suspeitos em uma moto. Sebastião de Abreu, de 30 anos, foi alvejado com cinco tiros, a maioria na cabeça. A polícia investiga possível ligação com o tráfico de drogas. Cápsulas de pistola 9mm foram encontradas no local, e imagens de câmeras de segurança serão analisadas para identificar os criminosos.