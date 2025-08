Homem é preso após agredir mulher e atear fogo no local para fugir em Manaus (AM) A ação resultou na apreensão de drogas, armas e outros materiais Balanço Geral Manaus|Do R7 04/08/2025 - 12h55 (Atualizado em 04/08/2025 - 12h55 ) twitter

Durante uma operação conjunta no centro de Manaus (AM), sete pessoas foram presas, incluindo um homem acusado de agredir uma mulher e um policial. A ação resultou na apreensão de drogas, armas e outros materiais. O suspeito tentou incendiar um hotel para escapar, mas foi detido. As prisões visam combater o tráfico de drogas na região, com apoio da população por meio de denúncias.