Homem é preso após enganar várias vítimas em sites de relacionamento Ele ganhava a confiança dos homens e, ao ser convidado para suas casas, subtraía bens e realizava transferências financeiras Balanço Geral Manaus|Do R7 18/08/2025 - 17h27 (Atualizado em 18/08/2025 - 17h27 )

Eder Silva dos Santos, de 29 anos, foi preso em Manaus (AM) por aplicar golpes em homens mais velhos por meio de um aplicativo de relacionamento. Ele ganhava a confiança das vítimas e, ao ser convidado para suas casas, subtraía bens e realizava transferências financeiras. Com um de seus alvos, chegou a fazer um empréstimo em nome da vítima. Eder já responde a nove inquéritos por estelionato e está à disposição da justiça.