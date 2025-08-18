Logo R7.com
Homem é preso após enganar várias vítimas em sites de relacionamento

Ele ganhava a confiança dos homens e, ao ser convidado para suas casas, subtraía bens e realizava transferências financeiras

Balanço Geral Manaus|Do R7

Eder Silva dos Santos, de 29 anos, foi preso em Manaus (AM) por aplicar golpes em homens mais velhos por meio de um aplicativo de relacionamento. Ele ganhava a confiança das vítimas e, ao ser convidado para suas casas, subtraía bens e realizava transferências financeiras. Com um de seus alvos, chegou a fazer um empréstimo em nome da vítima. Eder já responde a nove inquéritos por estelionato e está à disposição da justiça.

