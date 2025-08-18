Homem é preso após enganar várias vítimas em sites de relacionamento
Ele ganhava a confiança dos homens e, ao ser convidado para suas casas, subtraía bens e realizava transferências financeiras
Eder Silva dos Santos, de 29 anos, foi preso em Manaus (AM) por aplicar golpes em homens mais velhos por meio de um aplicativo de relacionamento. Ele ganhava a confiança das vítimas e, ao ser convidado para suas casas, subtraía bens e realizava transferências financeiras. Com um de seus alvos, chegou a fazer um empréstimo em nome da vítima. Eder já responde a nove inquéritos por estelionato e está à disposição da justiça.