Homem é preso com fuzil usado para proteger ponto de drogas na zona sul de Manaus (AM) Durante a operação, após denúncia de atividade suspeita, os policiais encontraram o armamento e uma porção de droga em uma residência Balanço Geral Manaus|Do R7 13/08/2025 - 14h34 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem de 33 anos foi preso no bairro Crespo, zona sul de Manaus (AM), com um fuzil de grosso calibre. A polícia suspeita que a arma seria usada para proteger pontos de venda de drogas. Durante a operação, após denúncia de atividade suspeita, os policiais encontraram o armamento e uma porção de droga em uma residência. O suspeito alegou que estava apenas guardando o fuzil para outra pessoa.