Homem é preso com fuzil usado para proteger ponto de drogas na zona sul de Manaus (AM)
Durante a operação, após denúncia de atividade suspeita, os policiais encontraram o armamento e uma porção de droga em uma residência
Um homem de 33 anos foi preso no bairro Crespo, zona sul de Manaus (AM), com um fuzil de grosso calibre. A polícia suspeita que a arma seria usada para proteger pontos de venda de drogas. Durante a operação, após denúncia de atividade suspeita, os policiais encontraram o armamento e uma porção de droga em uma residência. O suspeito alegou que estava apenas guardando o fuzil para outra pessoa.