Homem é preso por agredir seus dois filhos pequenos em Manaus (AM) O motivo seria a insatisfação do suspeito com a separação da ex-companheira, descontando sua frustração nas crianças

