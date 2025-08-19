Homem é preso por ameaçar companheira em Presidente Figueiredo (AM)
A prisão ocorreu durante a ‘Operação Shamar’, coordenada pelo Ministério da Justiça, que visa combater crimes contra a mulher
Em Presidente Figueiredo (AM), um homem de 29 anos foi preso após ameaçar sua companheira, em um caso de violência doméstica. A prisão ocorreu durante a ‘Operação Shamar’, coordenada pelo Ministério da Justiça, que visa combater crimes contra a mulher. A ação foi liderada pela delegada Beatriz Andrade, destacando a importância do ‘Agosto Lilás’ na conscientização e no combate à violência de gênero.