Homem é preso por ameaçar companheira em Presidente Figueiredo (AM) A prisão ocorreu durante a 'Operação Shamar', coordenada pelo Ministério da Justiça, que visa combater crimes contra a mulher Balanço Geral Manaus|Do R7 19/08/2025 - 16h34 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h34 )

Em Presidente Figueiredo (AM), um homem de 29 anos foi preso após ameaçar sua companheira, em um caso de violência doméstica. A prisão ocorreu durante a ‘Operação Shamar’, coordenada pelo Ministério da Justiça, que visa combater crimes contra a mulher. A ação foi liderada pela delegada Beatriz Andrade, destacando a importância do ‘Agosto Lilás’ na conscientização e no combate à violência de gênero.