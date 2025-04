Homem é preso por crime de ódio religioso e armazenamento de conteúdo com abuso infantil Na casa de André Elias, de 39 anos, foram encontrados vários links para arquivos com simulações de atos sexuais com crianças e vídeos contendo ameaças

09/04/2025

