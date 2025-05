Homem é preso por gravar escondido funcionárias da empresa no banheiro Uma caixa suspeita contendo um celular com a câmera foi descoberta no banheiro por uma das mulheres Balanço Geral Manaus|Do R7 09/05/2025 - 16h55 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h55 ) twitter

Um caso chocante de invasão de privacidade ocorreu em uma empresa de engenharia, no Parque das Nações, em Manaus (AM). Uma funcionária descobriu, no banheiro, uma caixa suspeita contendo um celular com a câmera apontada para onde as mulheres utilizavam o local. O responsável, um colega de trabalho identificado como José Garcia Flores, foi preso, após confessar o ato. A polícia investiga se as imagens foram compartilhadas ou armazenadas em outros dispositivos.