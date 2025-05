Homem é preso por perseguir ex-companheira, em Manaus (AM) Ele não aceitava o fim do relacionamento de dois anos e a perseguiu, gerando crises de ansiedade e automutilação na vítima Balanço Geral Manaus|Do R7 26/05/2025 - 17h24 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h24 ) twitter

Um homem foi preso, após invadir o local de trabalho da ex-companheira, uma personal trainer, em uma academia no bairro Tarumã, em Manaus (AM). Ele não aceitava o fim do relacionamento de dois anos e a perseguiu, gerando crises de ansiedade e automutilação na vítima. A polícia o deteve por perseguição e violência psicológica.