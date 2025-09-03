Logo R7.com
Homem é preso suspeito de abusar de criança com paralisia cerebral no interior do Amazonas

O crime ocorreu enquanto a mãe da vítima estava fora

Balanço Geral Manaus|Do R7

Em Borba (AM), um homem de 23 anos foi preso em flagrante acusado de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos com paralisia cerebral. O crime ocorreu enquanto a mãe da vítima estava fora, e o suspeito, que confessou o ato, foi capturado após tentar fugir. A criança passou por cirurgia e está em recuperação. O caso chocou a comunidade e as autoridades locais estão tomando medidas legais.

