Homem é preso suspeito de abusar de criança com paralisia cerebral no interior do Amazonas O crime ocorreu enquanto a mãe da vítima estava fora Balanço Geral Manaus|Do R7 03/09/2025 - 13h32 (Atualizado em 03/09/2025 - 13h32 )

Em Borba (AM), um homem de 23 anos foi preso em flagrante acusado de abusar sexualmente de uma criança de 7 anos com paralisia cerebral. O crime ocorreu enquanto a mãe da vítima estava fora, e o suspeito, que confessou o ato, foi capturado após tentar fugir. A criança passou por cirurgia e está em recuperação. O caso chocou a comunidade e as autoridades locais estão tomando medidas legais.