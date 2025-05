Homem é preso suspeito de abusar sexualmente e engravidar própria filha de 14 anos De acordo com o delegado Paulo Mavignier, ele também enfrenta acusações de posse ilegal de armas e maus-tratos a animais Balanço Geral Manaus|Do R7 21/05/2025 - 15h40 (Atualizado em 21/05/2025 - 15h40 ) twitter

No interior do Amazonas, um homem de 57 anos é acusado de abusar sexualmente e engravidar sua própria filha de 14 anos. O delegado Paulo Mavignier detalha a prisão do suspeito, que também enfrenta acusações de posse ilegal de armas e maus-tratos a animais. A investigação continua, com a polícia incentivando denúncias de outros possíveis crimes. A adolescente está sendo acompanhada por órgãos sociais, enquanto o suspeito aguarda julgamento.