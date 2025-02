Homem é preso suspeito de tentar matar ex-companheira atropelada Criminoso tentou fugir de barco em um porto de Manaus (AM) Balanço Geral Manaus|Do R7 21/02/2025 - 18h21 (Atualizado em 21/02/2025 - 18h21 ) twitter

Um homem foi preso acusado de tentar matar sua ex-namorada por atropelamento. O criminoso buscava fugir para a cidade de Carauari, no interior do Amazonas, quando foi detido pela polícia, dentro de um barco.

A tentativa de homicídio ocorreu no dia 18 de fevereiro. O agressor atropelou a mulher com uma moto enquanto ela caminhava na calçada.

Após ser atendida no hospital, a vítima informou aos agentes que ele tentaria fugir com a irmã de barco, partindo do porto de Manaus.

O agressor, que já era foragido por um homicídio em outra cidade, agora responderá também por tentativa de feminicídio.