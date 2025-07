Homem é suspeito de matar companheira com mais de 50 facadas em Manaus (AM) Telma dos Santos Rabelo, de 30 anos, teria sido morta após uma discussão acalorada com seu marido, Thiago dos Santos

28/07/2025

