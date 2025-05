Homem mata a madrasta e o próprio irmão adolescente a facadas em Manaus (AM) O crime aconteceu após uma discussão em casa, motivada por preocupações com um possível confronto entre facções criminosas em uma adega local Balanço Geral Manaus|Do R7 12/05/2025 - 17h53 (Atualizado em 12/05/2025 - 17h53 ) twitter

Na véspera do Dia das Mães, um crime chocante ocorreu no bairro Jorge Teixeira, em Manaus (AM). Jessé Jaime de Paiva, de 46 anos, é o principal suspeito de assassinar brutalmente sua madrasta, Maria Aparecida da Costa, de 45 anos, e seu irmão adolescente, Gabriel Fernandes, de 17 anos. O crime aconteceu após uma discussão em casa, motivada por preocupações com um possível confronto entre facções criminosas em uma adega local. Durante a briga, Jessé esfaqueou a madrasta e, ao ser confrontado pelo irmão, também o matou. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios, enquanto o suspeito, Jessé Jaime de Paiva, permanece foragido.