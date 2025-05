Homem morre após ser atingido por veículo dos bombeiros que seguia para atender ocorrência Segundo nota, Amarildo Tobar Bernardo, de 59 anos, surgiu repentinamente na via, não permitindo que o condutor desviasse a tempo Balanço Geral Manaus|Do R7 23/05/2025 - 14h13 (Atualizado em 23/05/2025 - 14h13 ) twitter

Um homem de 59 anos morreu atropelado por um veículo do Corpo de Bombeiros, na zona leste de Manaus (AM). Amarildo Tobar Bernardo foi atingido no cruzamento da Rua Padre Jósimo com a Avenida Cosme Ferreira. Os bombeiros seguiam para uma ocorrência de incêndio e a viatura estava com sirene e sinalização ligadas. Segundo nota, a vítima surgiu repentinamente na via.