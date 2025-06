Homem se passa por cliente, assalta drogaria e agradece à funcionária no final do roubo Armado, ele intimidou funcionários e levou dinheiro e mercadorias em um momento de pouca movimentação Balanço Geral Manaus|Do R7 18/06/2025 - 13h34 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h34 ) twitter

Um assalto a uma drogaria no bairro Alvorada, em Manaus (AM), chocou pela ousadia do criminoso. Armado, ele intimidou funcionários e levou dinheiro e mercadorias. Surpreendentemente, agradeceu a funcionária após o roubo. A ação ocorreu em um momento de pouca movimentação, destacando a insegurança crescente na região. Moradores relatam aumento de assaltos, refletindo a realidade preocupante na capital amazonense.