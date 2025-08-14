Homem suspeito de roubar celulares é agredido por moradores na zona leste e acaba preso em flagrante
Após ser espancado, ele foi preso pela Guarda Municipal e levado ao hospital para atendimento médico
Um homem suspeito de roubar celulares na avenida Autaz Mirim, em Manaus (AM), foi agredido por moradores e comerciantes revoltados. Após ser espancado, ele foi preso pela Guarda Municipal e levado ao hospital para atendimento médico. O incidente reflete a crescente intolerância da população local com crimes na região. O suspeito foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia e está à disposição da justiça.