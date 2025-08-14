Homem suspeito de roubar celulares é agredido por moradores na zona leste e acaba preso em flagrante Após ser espancado, ele foi preso pela Guarda Municipal e levado ao hospital para atendimento médico Balanço Geral Manaus|Do R7 14/08/2025 - 16h09 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem suspeito de roubar celulares na avenida Autaz Mirim, em Manaus (AM), foi agredido por moradores e comerciantes revoltados. Após ser espancado, ele foi preso pela Guarda Municipal e levado ao hospital para atendimento médico. O incidente reflete a crescente intolerância da população local com crimes na região. O suspeito foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia e está à disposição da justiça.