Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Ibama investiga atitude dos influenciadores Richard Rasmussen e Jon Vlogs, que pularam em tanque de pirarucu

Os vídeos mostram interações com peixes pirarucus, espécie protegida, o que pode configurar infrações ambientais

Balanço Geral Manaus|Do R7

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) investiga influenciadores digitais, incluindo Richard Rasmussen e Jon Vlogs, por possíveis maus-tratos a animais durante um passeio turístico em Manaus (AM). Os vídeos mostram interações com peixes pirarucus, espécie protegida, o que pode configurar infrações ambientais. A polêmica gerou debate nas redes sociais, com opiniões divididas sobre a prática e suas implicações legais.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.