Ibama investiga atitude dos influenciadores Richard Rasmussen e Jon Vlogs, que pularam em tanque de pirarucu
Os vídeos mostram interações com peixes pirarucus, espécie protegida, o que pode configurar infrações ambientais
O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) investiga influenciadores digitais, incluindo Richard Rasmussen e Jon Vlogs, por possíveis maus-tratos a animais durante um passeio turístico em Manaus (AM). Os vídeos mostram interações com peixes pirarucus, espécie protegida, o que pode configurar infrações ambientais. A polêmica gerou debate nas redes sociais, com opiniões divididas sobre a prática e suas implicações legais.