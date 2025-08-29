Ibama investiga atitude dos influenciadores Richard Rasmussen e Jon Vlogs, que pularam em tanque de pirarucu Os vídeos mostram interações com peixes pirarucus, espécie protegida, o que pode configurar infrações ambientais Balanço Geral Manaus|Do R7 29/08/2025 - 13h50 (Atualizado em 29/08/2025 - 13h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) investiga influenciadores digitais, incluindo Richard Rasmussen e Jon Vlogs, por possíveis maus-tratos a animais durante um passeio turístico em Manaus (AM). Os vídeos mostram interações com peixes pirarucus, espécie protegida, o que pode configurar infrações ambientais. A polêmica gerou debate nas redes sociais, com opiniões divididas sobre a prática e suas implicações legais.