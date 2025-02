Identificados os suspeitos de matar jovem grávida em bar Polícia pede ajuda da população de Manaus (AM) para encontrar os suspeitos, conhecidos como ‘Neném’ e ‘Cachorro’ Balanço Geral Manaus|Do R7 23/01/2025 - 15h37 (Atualizado em 23/01/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil já identificou os suspeitos de matar uma jovem grávida durante um tiroteio, no bairro São José Operário, em Manaus (AM). De acordo com a polícia, o tiroteio aconteceu após uma briga entre os atiradores e pessoas que estavam no bar. A vítima, Denise Vitória, de 22 anos, que estava grávida de 6 meses, foi atingida por um dos disparos no abdômen e não resistiu.

Os homens foram identificados pelos apelidos de ‘Neném’ e ‘Cachorro’. A polícia pede ajuda da população para localizar os indivíduos.