Idoso é agredido com golpes de enxada durante briga com vizinho Vídeo chocante mostra o momento em que a vítima, de 60 anos, é atacada Balanço Geral Manaus|Do R7 07/04/2025 - 14h01 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h01 )

Um vídeo chocante mostra um conflito entre vizinhos, no bairro São Jorge em Manaus (AM), na tarde do último sábado (05). Na ocasião, um idoso foi agredido com uma enxada, devido a um vazamento de água de ar-condicionado.

O incidente envolveu Carlinhos Alves de Oliveira, de 60 anos, e Dário Teodósio da Silva, de 46 anos. A polícia foi acionada e Dário foi preso em flagrante, por tentativa de homicídio.

De acordo com informações, a briga começou por um motivo considerado fútil, mas escalou para agressão física.