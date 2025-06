Idoso é encontrado degolado dentro de sua casa, em Manaus (AM) Imagens de segurança mostram um homem desconhecido saindo com a TV da vítima, levantando suspeitas de latrocínio Balanço Geral Manaus|Do R7 20/06/2025 - 13h24 (Atualizado em 20/06/2025 - 13h24 ) twitter

Na manhã de hoje (20), um idoso identificado como Luiz Gonzaga foi encontrado degolado em sua casa no bairro Manoa, Manaus (AM). Conhecido e querido na comunidade, ele vivia sozinho e recebia visitas frequentes. Imagens de segurança mostram um homem desconhecido saindo com a TV da vítima, levantando suspeitas de latrocínio. A polícia investiga o crime, enquanto a comunidade busca respostas para o brutal assassinato.