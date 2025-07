Idoso é preso em flagrante, após denúncia de abuso sexual contra adolescentes em vulnerabilidade O acusado, conhecido como ‘Chico da Bananinha’, teve a prisão preventiva decretada, e a polícia tenta identificar outras possíveis vítimas Balanço Geral Manaus|Do R7 07/07/2025 - 13h21 (Atualizado em 07/07/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após denúncia anônima, a polícia prendeu um idoso de 65 anos, conhecido como ‘Chico da Bananinha’, suspeito de abusar sexualmente de adolescentes em situação de vulnerabilidade em Boca do Acre, no Amazonas (AM). O delegado Paulo Mavignier destacou a importância das denúncias para combater o abuso sexual na região. A prisão preventiva foi decretada, e investigações continuam para identificar outras possíveis vítimas.