Impacto de demolição assusta funcionários na sede do Tribunal de Justiça do Amazonas A sede precisou ser evacuada após um abalo estrutural Balanço Geral Manaus|Do R7 02/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h44 )

O Tribunal de Justiça do Amazonas foi evacuado após um abalo estrutural causado pela demolição de uma estrutura de concreto em uma obra próxima. O incidente ocorreu por volta das 9h50 de hoje (02), assustando servidores e funcionários. Apesar do susto, nenhuma parte do prédio foi comprometida, e as atividades foram retomadas após a confirmação de segurança.