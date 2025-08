Incêndio de grandes proporções atinge fábrica na zona leste de Manaus (AM) Ainda não há relatos de feridos e as causas do incêndio estão sendo investigadas Balanço Geral Manaus|Do R7 05/08/2025 - 17h04 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h04 ) twitter

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica no distrito industrial da zona leste de Manaus (AM), gerando uma enorme coluna de fumaça visível de bairros distantes. Equipes da RECORD e do Corpo de Bombeiros estão no local para apurar informações e conter as chamas. Ainda não há relatos de feridos e as causas do incêndio estão sendo investigadas. A estrutura da fábrica foi severamente comprometida.