Incêndio destrói casa e deixa avó e neto feridos em Manaus (AM) Curto-circuito no ar-condicionado pode ter causado o incêndio Balanço Geral Manaus|Do R7 10/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 10/03/2025 - 15h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma residência no Conjunto Nova República, no Distrito Industrial em Manaus (AM), deixando uma avó e seu neto feridos. As chamas começaram nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (10), consumindo rapidamente todos os cômodos e pertences da casa.

O corpo de bombeiros foi acionado e utilizou seis viaturas para controlar o fogo. As vítimas foram encaminhadas ao hospital, enquanto a Defesa Civil avalia a estrutura da casa, que foi condenada.

A suspeita inicial é de que um curto-circuito no ar condicionado tenha causado o incêndio.