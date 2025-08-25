Incêndio destrói quitinetes e deixa três famílias desabrigadas em Manaus (AM)
As causas ainda são desconhecidas, mas há suspeitas de curto-circuito ou descuido com fogo
Um incêndio devastador atingiu uma vila de quitinetes no Morro da Liberdade, em Manaus (AM), deixando três famílias desabrigadas. O fogo começou no sábado (23) à tarde, destruindo seis quitinetes. As causas ainda são desconhecidas, mas há suspeitas de curto-circuito ou descuido com fogo. A Defesa Civil alerta para o risco de incêndios durante o verão amazônico. Felizmente, não houve vítimas, mas os danos materiais foram significativos.