Incêndio destrói quitinetes e deixa três famílias desabrigadas em Manaus (AM) As causas ainda são desconhecidas, mas há suspeitas de curto-circuito ou descuido com fogo Balanço Geral Manaus|Do R7 25/08/2025 - 17h13 (Atualizado em 25/08/2025 - 17h13 )

Um incêndio devastador atingiu uma vila de quitinetes no Morro da Liberdade, em Manaus (AM), deixando três famílias desabrigadas. O fogo começou no sábado (23) à tarde, destruindo seis quitinetes. As causas ainda são desconhecidas, mas há suspeitas de curto-circuito ou descuido com fogo. A Defesa Civil alerta para o risco de incêndios durante o verão amazônico. Felizmente, não houve vítimas, mas os danos materiais foram significativos.