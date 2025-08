Incêndio em fábrica de Manaus (AM) Goa dura 24 horas O risco de propagação foi controlado, e não há perigo para áreas verdes ou fábricas próximas Balanço Geral Manaus|Do R7 06/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h58 ) twitter

O Subcomandante Egton de Souza detalha o combate a um incêndio de grandes proporções em galpões no Amazonas. A operação, que já dura quase 24 horas, enfrenta dificuldades devido à grande quantidade de materiais inflamáveis. Tecnologias como drones e espuma sintética são utilizadas para conter as chamas. O risco de propagação foi controlado, e não há perigo para áreas verdes ou fábricas próximas. Suprimentos de água e alimentação estão garantidos para as equipes no local.