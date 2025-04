Iniciativa oferece atendimento gratuito a crianças e adolescentes com suspeita de TEA Ação “Laudo Azul” busca atender 90 crianças por mês, garantindo qualidade no atendimento e facilitando o acesso aos direitos, por meio da Carteirinha Digital do Autista

