Insegurança e assaltos preocupam moradores da zona leste de Manaus (AM) Casos de roubos são frequentes na região e população pedem ações efetivas das autoridades Balanço Geral Manaus|Do R7 13/03/2025 - 15h11 (Atualizado em 13/03/2025 - 15h11 )

A zona leste de Manaus (AM) enfrenta uma crescente onda de insegurança, com assaltos ocorrendo em plena luz do dia, como no bairro Armando Mendes. Criminosos agem rapidamente, aproveitando momentos de menor movimentação e a troca de turnos da polícia.

Moradores relatam que a marginalização e os roubos são frequentes, mesmo com a presença de viaturas. A sensação de impotência e a falta de esperança em melhorias são evidentes entre os residentes, que pedem por ações efetivas das autoridades.