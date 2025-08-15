Inspirada na culinária colombiana, a manga temperada traz opções de misturas salgadas e doces O Mango Mania traz a tradição e adapta com temperos regionais, incluindo opções como manga com Nutella e leite condensado Balanço Geral Manaus|Do R7 15/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 17h17 ) twitter

Em Manaus (AM), o Mango Mania inova ao oferecer manga temperada, uma iguaria popular na Colômbia, Venezuela e México. A proprietária Dani trouxe a tradição e adaptou com temperos regionais, incluindo opções como manga com Nutella e leite condensado. O sucesso é tanto que vendem mais de 250 potes por dia. A iniciativa também é sustentável, com doação de mudas de manga para clientes.