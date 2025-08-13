Instituto de Proteção Ambiental resgata gavião-pedrês e dois filhotes de aracuã em Manaus (AM)
A colaboração entre população e órgãos ambientais é essencial para a proteção desses animais
Em Manaus (AM), um gavião-pedrês e dois filhotes de aracuã foram resgatados pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. O gavião, encontrado no Monte das Oliveiras, possui uma fratura na asa e passará por avaliação veterinária. Os filhotes de aracuã, saudáveis, foram resgatados no Parque 10 e passarão por triagem antes da soltura. A colaboração entre população e órgãos ambientais é essencial para a proteção desses animais.