Irmão de líder de facção criminosa é preso com armas durante patrulhamento no Valparaíso A prisão reforça a importância das ações policiais nos bairros e destaca a atuação de facções criminosas na região Balanço Geral Manaus|Do R7 31/07/2025 - 18h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 18h17 )

André Souza, irmão do notório narcotraficante João Branco, foi preso em Manaus (AM) durante patrulhamento de rotina. Considerado uma das maiores lideranças do crime organizado no Amazonas, André foi detido com armas e munições no bairro Valparaíso. A prisão reforça a importância das ações policiais nos bairros e destaca a atuação de facções criminosas na região.