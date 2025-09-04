Jacaré surpreende moradores ao aparecer no portão de uma casa na zona centro-sul de Manaus (AM) A presença do animal gerou grande repercussão nas redes sociais, com vídeos e fotos circulando amplamente Balanço Geral Manaus|Do R7 04/09/2025 - 13h54 (Atualizado em 04/09/2025 - 13h54 ) twitter

Um morador do bairro Parque 10, em Manaus (AM), teve uma surpresa ao encontrar um jacaré em frente à sua garagem. O incidente ocorreu próximo ao Passeio do Mindu, onde o animal foi avistado perto de uma área verde. A presença do jacaré gerou grande repercussão nas redes sociais, com vídeos e fotos do animal circulando amplamente. O jacaré foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, e o caso chamou a atenção para a presença crescente de animais silvestres na cidade.