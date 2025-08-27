Jovem amazonense de 19 anos some após viajar para São Paulo, mas celular é localizado no Japão
O último contato foi uma videochamada com o namorado, momento em que estava acompanhada de desconhecidos
Ayla Gabrielle, jovem de 19 anos, desapareceu após viajar de Manaus para São Paulo em busca de emprego. O último contato foi uma videochamada com o namorado, momento em que estava acompanhada de desconhecidos. Dias depois, seu celular foi localizado no Japão, levantando suspeitas de tráfico ou sequestro. A família, desesperada, busca respostas enquanto a polícia investiga o caso.