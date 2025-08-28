Jovem amazonense desaparecida em São Paulo pode ter viajado para o Japão após passagem por Paris Seu celular foi rastreado até o Japão, levantando suspeitas de tráfico humano ou de drogas Balanço Geral Manaus|Do R7 28/08/2025 - 15h45 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h45 ) twitter

Ayla Gabrielle, jovem amazonense, desapareceu após viajar para São Paulo em busca de emprego. Seu celular foi rastreado até o Japão, levantando suspeitas de tráfico humano ou de drogas. A polícia investiga suas últimas localizações, incluindo Paris e Japão, enquanto a família busca respostas. Autoridades brasileiras e japonesas trabalham juntas para esclarecer o caso.