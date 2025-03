Jovem com síndrome de Down brilha na dança e inspira inclusão Aos 24 anos, ela desafia preconceitos e mostra que apoio e oportunidades fazem a diferença Balanço Geral Manaus|Do R7 24/03/2025 - 11h11 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conheça Stephanie Agostinho dos Santos, uma jovem de 24 anos que encanta a todos com sua paixão pela dança, desafiando preconceitos e promovendo a inclusão.

Neste mês do Dia Internacional da Síndrome de Down, a história de Stephanie e sua mãe, Dona Rosana, destaca a importância do respeito e das oportunidades para pessoas com síndrome de Down. Apesar dos desafios, Stephanie é um exemplo inspirador de como a condição não é um limite, mostrando que com apoio e inclusão, é possível alcançar grandes conquistas.

A educação e a inclusão social são fundamentais para combater o preconceito e promover uma sociedade mais igualitária.