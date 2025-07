Jovem de 18 anos morre após grave acidente na zona oeste de Manaus (AM) O motociclista colidiu com a traseira de uma picape e foi atropelado por um ônibus Balanço Geral Manaus|Do R7 29/07/2025 - 17h25 (Atualizado em 29/07/2025 - 17h25 ) twitter

Um jovem de 18 anos, conhecido como André Silva, perdeu a vida em um acidente de trânsito na zona oeste de Manaus (AM). O motociclista colidiu com a traseira de uma picape e foi atropelado por um ônibus. O acidente ocorreu em uma avenida estreita e movimentada, destacando a necessidade de sinalização adequada e comportamento responsável dos motoristas. Especialistas alertam para a importância de medidas preventivas no trânsito.