Jovem de 19 anos é preso por cárcere privado, tráfico de drogas, tortura e crimes ambientais
A polícia resgatou uma mulher de 28 anos que estava sendo agredida na casa do suspeito
Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por cárcere privado, tráfico de drogas, tortura, posse de arma e crime ambiental. A polícia resgatou uma mulher de 28 anos que estava sendo agredida na casa do suspeito. No local, foram encontradas armas, drogas, dinheiro e uma tartaruga de 40 quilos. O crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 20. O suspeito permanece à disposição da justiça.