Jovem de 19 anos é preso por cárcere privado, tráfico de drogas, tortura e crimes ambientais A polícia resgatou uma mulher de 28 anos que estava sendo agredida na casa do suspeito Balanço Geral Manaus|Do R7 11/08/2025 - 14h11 (Atualizado em 11/08/2025 - 14h11 )

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por cárcere privado, tráfico de drogas, tortura, posse de arma e crime ambiental. A polícia resgatou uma mulher de 28 anos que estava sendo agredida na casa do suspeito. No local, foram encontradas armas, drogas, dinheiro e uma tartaruga de 40 quilos. O crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 20. O suspeito permanece à disposição da justiça.