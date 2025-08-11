Logo R7.com
Jovem de 19 anos é preso por cárcere privado, tráfico de drogas, tortura e crimes ambientais

A polícia resgatou uma mulher de 28 anos que estava sendo agredida na casa do suspeito

Balanço Geral Manaus|Do R7

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por cárcere privado, tráfico de drogas, tortura, posse de arma e crime ambiental. A polícia resgatou uma mulher de 28 anos que estava sendo agredida na casa do suspeito. No local, foram encontradas armas, drogas, dinheiro e uma tartaruga de 40 quilos. O crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 20. O suspeito permanece à disposição da justiça.

