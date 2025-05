Jovem de 19 anos é preso suspeito de abusar sexualmente de adolescente no interior do Amazonas No Brasil, sexo com menores de 14 anos, ainda que com consentimento, configura estupro de vulnerável

Balanço Geral Manaus|Do R7 05/05/2025 - 18h50 (Atualizado em 05/05/2025 - 18h50 )

