Jovem é morto a tiros durante assalto no bairro Cidade Nova em Manaus (AM) Vítima teria reagido ao assalto e foi baleada Balanço Geral Manaus|Do R7 25/02/2025 - 16h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 16h47 )

Um jovem foi assassinado, durante um assalto no Conjunto Canaranas, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus (AM). O homem de 21 anos, Icaro Teodoro Nascimento de Castro, caminhava com a namorada quando foi abordado por assaltantes. Ele reagiu ao roubo, foi baleado três vezes na cabeça e acabou morrendo na hora.

A polícia especializada em homicídios e sequestros tenta identificar os dois autores do crime.

Moradores do bairro relatam diversos assaltos na região e temem por sua segurança.