Jovem é morto a tiros por homens que o cercaram em uma motocicleta Wendel foi perseguido por outra motocicleta, e dois disparos atingiram sua cabeça, resultando em sua morte ainda no local Balanço Geral Manaus|Do R7 23/06/2025 - 13h15 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h15 )

Um jovem de 22 anos, identificado como Wendel Nascimento dos Santos, foi morto a tiros, enquanto estava na garupa de uma motocicleta no bairro Crespo, zona sul de Manaus (AM). O crime ocorreu na manhã de sábado (21), próximo ao Igarapé do 40 com a rua Paranaíba. Wendel foi perseguido por outra motocicleta, e dois disparos atingiram sua cabeça, resultando em sua morte ainda no local. A Polícia Militar foi acionada, e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou o óbito. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investigará o caso, enquanto o pai da vítima, abalado, mencionou conversas sobre situações que poderiam levar a tal crime.