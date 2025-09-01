Jovem é morto dentro de casa por dois suspeitos armados na zona norte de Manaus (AM) Os criminosos invadiram a casa e dispararam várias vezes sem trocar palavras com a vítima Balanço Geral Manaus|Do R7 01/09/2025 - 16h53 (Atualizado em 01/09/2025 - 16h53 ) twitter

Um jovem de 22 anos foi brutalmente assassinado a tiros dentro de sua residência no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus (AM). Os criminosos invadiram a casa e dispararam várias vezes sem trocar palavras com a vítima. A motivação do crime ainda é desconhecida, e a polícia está investigando o caso. Moradores, temendo represálias, evitam dar detalhes sobre o ocorrido, prevalecendo a lei do silêncio.