Jovem é morto dentro de casa por dois suspeitos armados na zona norte de Manaus (AM)
Os criminosos invadiram a casa e dispararam várias vezes sem trocar palavras com a vítima
Um jovem de 22 anos foi brutalmente assassinado a tiros dentro de sua residência no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus (AM). Os criminosos invadiram a casa e dispararam várias vezes sem trocar palavras com a vítima. A motivação do crime ainda é desconhecida, e a polícia está investigando o caso. Moradores, temendo represálias, evitam dar detalhes sobre o ocorrido, prevalecendo a lei do silêncio.