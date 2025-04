Jovem é preso suspeito de descumprir medida protetiva e agredir ex-namorada Câmeras de segurança de um restaurante gravaram as agressões que aconteceram dentro e, também, no estacionamento do estabelecimento Balanço Geral Manaus|Do R7 07/04/2025 - 14h24 (Atualizado em 07/04/2025 - 14h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafael Sabbá Rodrigues, de 18 anos de idade, foi preso hoje (07), em Manaus (AM), acusado de descumprir uma medida protetiva e voltar a agredir sua ex-namorada.

Câmeras de segurança de um restaurante gravaram as agressões que aconteceram no último dia 01, dentro e, também, no estacionamento do estabelecimento.

A vítima, que já havia solicitado proteção judicial por agressões anteriores, viu a justiça ser feita com a prisão preventiva do agressor.

O caso mostra a importância das medidas protetivas e a necessidade de conscientização sobre a violência de gênero.